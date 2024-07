Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft verteuert sich am Freitagnachmittag

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Microsoft gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,3 Prozent auf 419,69 USD zu.

Das Papier von Microsoft legte um 15:53 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,3 Prozent auf 419,69 USD. Die Microsoft-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 421,89 USD. Bei 418,14 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 894.335 Microsoft-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 06.07.2024 auf bis zu 468,33 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Microsoft-Aktie somit 10,39 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 29.09.2023 bei 309,49 USD. Mit Abgaben von 26,26 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass Microsoft-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,95 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Microsoft 2,72 USD aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 477,00 USD.

Microsoft ließ sich am 25.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,95 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,70 USD je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig wurden 61,86 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Microsoft 56,19 Mrd. USD umgesetzt.

Microsoft wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 30.07.2024 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von Microsoft rechnen Experten am 29.07.2025.

Experten taxieren den Microsoft-Gewinn für das Jahr 2027 auf 18,84 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

