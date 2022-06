Microsoft Aktie News: Microsoft am Dienstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Um 28.06.2022 16:22:00 Uhr ging es für die Microsoft-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 249,50 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Microsoft-Aktie bei 249,45 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 251,60 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 18.935 Microsoft-Aktien den Besitzer.

Am 22.11.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 310,65 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 19,68 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 221,75 EUR fiel das Papier am 29.06.2021 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,51 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 354,29 USD.

Microsoft ließ sich am 26.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,22 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,95 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Microsoft mit einem Umsatz von insgesamt 49.360,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 41.706,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 18,35 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 21.07.2022 erwartet.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,73 USD je Microsoft-Aktie belaufen.

