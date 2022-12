Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft tritt am Mittwochmittag auf der Stelle

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 12:22 Uhr die Microsoft-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 222,80 EUR. Im Tageshoch stieg die Microsoft-Aktie bis auf 223,25 EUR. Die Microsoft-Aktie gab in der Spitze bis auf 222,20 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 222,20 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 16.278 Microsoft-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 304,15 EUR erreichte der Titel am 28.12.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 26,75 Prozent über dem aktuellen Kurs der Microsoft-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 217,00 EUR am 04.11.2022. Der aktuelle Kurs der Microsoft-Aktie ist somit 2,67 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 322,63 USD.

Am 25.10.2022 lud Microsoft zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,35 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,27 USD erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat Microsoft 50.122,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,60 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 45.317,00 USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte Microsoft am 24.01.2023 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 9,52 USD je Aktie belaufen.

Die aktuellsten News zur Microsoft-Aktie

Was ist eigentlich Krypto-Gaming und wie lässt sich damit Geld verdienen?

Microsoft-Aktie gibt ab: Frankreich verhängt wegen Cookie-Verstößen Millionenstrafe gegen Microsoft

Microsoft-Aktie beendet Handel dennoch fester: Nach US-Kartellbehörde wollen nun auch Gamer Activision-Übernahme durch Microsoft stoppen

