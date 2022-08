Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft tendiert am Montagmittag tiefer

Die Microsoft-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr 2,2 Prozent im Minus bei 266,50 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Microsoft-Aktie bis auf 266,15 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 267,20 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 14.371 Microsoft-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 22.11.2021 auf bis zu 310,65 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Microsoft-Aktie mit einem Kursplus von 14,21 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.06.2022 bei 231,85 EUR. Mit Abgaben von 14,95 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Microsoft-Aktie bei 351,25 USD.

Microsoft ließ sich am 26.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,23 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,17 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 51.865,00 USD gegenüber 46.152,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2023 dürfte Microsoft am 26.10.2022 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 10,14 USD je Aktie in den Microsoft-Büchern.

