Neue Funktionen als Erstes nutzen
Sie nutzen finanzen.net regelmäßig? Dann nutzen Sie jetzt neue Funktionen als Erstes!
Heute im FokusWall Street schließt in Rot -- DAX letztlich tiefer -- Lufthansa ordnet sich wohl neu -- UniCredit, PUMA, DHL, Rüstungsaktien, NIO, Novo Nordisk, Bayer, Siemens Energy, RWE, Orsted, Valneva im Fokus
PDD mit starkem 2. Quartal. Stellantis-Tochter Opel verschiebt Verbrenner-Ende. Porsche streicht Stellen bei Cellforce. Henkel-CEO sieht ausgewählte Preiserhöhungen. US-Regierung hält zehn Prozent an Intel. Börsen-Ende für Chinas Krisen-Bauträger Evergrande. Keurig Dr Pepper kauft Kaffee-Riesen JDE Peet's in Milliarden-Deal. Lucid: Neuer SUV und Reverse-Aktiensplit.
Umfrage
Sind Sie in Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum & Co. investiert?