MicroStrategy Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie MicroStrategy präsentiert sich am Dienstagnachmittag fester

Die Aktie von MicroStrategy gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die MicroStrategy-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,7 Prozent auf 205,11 USD.

Das Papier von MicroStrategy legte um 15:52 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,7 Prozent auf 205,11 USD. Kurzfristig markierte die MicroStrategy-Aktie bei 207,11 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 206,75 USD eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 935.408 MicroStrategy-Aktien.

Am 14.10.2024 markierte das Papier bei 227,15 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,75 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 32,13 USD ab. Mit Abgaben von 84,33 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte MicroStrategy am 01.08.2024. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,57 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das MicroStrategy ein Ergebnis je Aktie von 0,17 USD vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 111,44 Mio. USD – eine Minderung von 7,44 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 120,40 Mio. USD eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte MicroStrategy am 29.10.2024 präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass MicroStrategy 2024 einen Verlust in Höhe von -1,033 USD je Aktie ausweisen dürften.

