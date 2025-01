MicroStrategy Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie MicroStrategy am Nachmittag ohne große Veränderung

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von MicroStrategy hat am Freitagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die MicroStrategy-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt bei 372,97 USD und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die MicroStrategy-Aktie zeigte sich um 15:52 Uhr stabil und notierte im NASDAQ-Handel bei 372,97 USD. Den Tageshöchststand markierte die MicroStrategy-Aktie bei 377,81 USD. Das bisherige Tagestief markierte MicroStrategy-Aktie bei 371,12 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 377,17 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 729.401 MicroStrategy-Aktien.

Am 22.11.2024 erreichte der Anteilsschein mit 542,85 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 45,55 Prozent über dem aktuellen Kurs der MicroStrategy-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 44,73 USD am 26.01.2024. Mit Abgaben von 88,01 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte MicroStrategy am 30.10.2024. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,72 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,01 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 10,34 Prozent auf 116,07 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 129,46 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 05.02.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2024 ein Verlust in Höhe von -2,486 USD je MicroStrategy-Aktie in den Büchern stehen.

