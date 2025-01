hat dank einer starken Entwicklung im Schlussquartal im Gesamtjahr 2024 beim Umsatz das eigene Ziel punktgenau erreicht. Beim operativen Gewinn kratzte der SDAX-Konzern nach vorläufigen Ergebnissen am oberen Ende der Zielspanne. Im laufenden Jahr rechnet der Vorstand mit einer "Fortsetzung dieses positiven Wachstums- und Profitabilitätstrends, zu welchem alle drei Segmente beitragen werden".

Wer­bung Wer­bung

THYSSENKRUPP NUCERA

Klaus Ohlig wird beim Wasserstoffunternehmen Thyssenkrupp Nucera ab 1. Juli Chief Technology Officer (CTO). Der Aufsichtsrat berief den Manager zum Nachfolger von Fulvio Federico. Federico habe sich aus persönlichen Gründen entschieden, seinen Vertrag nicht zu verlängern.

AKZO NOBEL

hat im vierten Quartal nur gut halb so viel verdient wie im Vorjahreszeitraum und erwartet im laufenden Jahr keine wesentliche Erholung des Marktes.

Wer­bung Wer­bung

ALIBABA

hat eine neue Version seines Modells für Künstliche Intelligenz veröffentlicht und behauptet, dass es das KI-Modell von Deepseek in verschiedenen Kategorien mit seiner Leistung in den Schatten stellt. Dabei handelt es sich nach Angaben der Cloud-Sparte um die neue Version des Qwen-Large-Language-Model, bekannt unter dem Namen Qwen2.5 Max.

ASML

Die Aktie der ASML Holding ist sprunghaft gestiegen, nachdem der Ausrüster für die Chipbranche bei den Auftragseingängen für das vierte Quartal die Analystenerwartungen übertroffen hat. Um die boomende Nachfrage nach Künstlicher Intelligenz zu befriedigen, sind zunehmend anspruchsvolle Prozessoren gefragt und damit auch Maschinen für deren Produktion.

Wer­bung Wer­bung

IBERDROLA

Die britische Wettbewerbsbehörde CMA will die 2,13 Milliarden Pfund schwere Transaktion zwischen Iberdrola und dem britischen Stromversorger North West Electricity Networks (NWEN) prüfen. Die Frist für den ersten Teil dieses Prozesses ist der 27. März.

JULIUS BÄR

will nach Informationen von Bloomberg in den nächsten zwei Jahren bis zu hunderte von Stellen streichen und die 15-köpfige Geschäftsleitung verkleinern. Betroffen von dem Abbau könnten alle Geschäftsbereiche sein.

OMV

Vorständin Daniela Vlad scheidet nach zwei Jahren vorzeitig aus dem Unternehmen aus. Wie der österreichische Energiekonzern mitteilte, wird Vlad ihr Vorstandsmandat im gegenseitigen Einvernehmen zum 28. Februar 2025 niederlegen. Ihre Verantwortlichkeiten werden vorübergehend von den anderen Mitgliedern des Gremiums wahrgenommen.

PAYONE

muss auf Anordnung der Bafin künftig höhere Eigenmittel vorhalten. Außerdem muss der Sparkassen-Dienstleister die Mängel in der Geldwäscheprävention abarbeiten. Zudem kündigte die Finanzaufsicht an, einen Sonderbeauftragten bei dem Anbieter von Kartenlesegeräten zu installieren, der die Umsetzung der Maßnahmen überwachen soll.

VOLVO

hat im vierten Quartal dank Flottenerneuerungen in Osteuropa und der Nachfrage nach Spezial-Lkw in den USA mehr Aufträge an Land gezogen als erwartet. Zugleich gingen die Auslieferungen im Jahresvergleich jedoch um 11 Prozent zurück, was hauptsächlich auf die Schwäche in Europa zurückzuführen ist.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

January 29, 2025 07:15 ET (12:15 GMT)