Lufthansa-Aktie steigt: Lufthansa plant wohl noch 2022 ITA-Einstieg - Lufthansa will China-Flugplan verdichten

Die deutsche Fluglinie habe alle von der italienischen Regierung gestellten Bedingungen für Strategie und Unternehmensführung bei ITA Airways akzeptiert, berichtete die Zeitung "Il Messaggero" am Dienstag. Die Lufthansa lehnte eine Stellungnahme ab. Der Zeitung zufolge will Lufthansa für den Einstieg bei ITA eine Kapitalerhöhung um 200 bis 250 Millionen Euro zeichnen. Damit solle die Lufthansa zunächst einen Anteil von 35 Prozent halten, der dann aber mit der Zeit aufgestockt werden solle.

Jüngst hatte ITA-Chef Fabio Lazzerini gesagt, die Gespräche mit der deutschen Airline liefen sehr kooperativ. Die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni gab kurz vor Weihnachten grünes Licht für den Verkauf eines Minderheitsanteils von ITA Airways.

Seit Anfang des Jahres versucht die Regierung in Rom, die restrukturierte, verkleinerte Alitalia-Nachfolgerin zu privatisieren. Lufthansa hatte zunächst zusammen mit dem Schweizer Reedereikonzern MSC eine Mehrheit übernehmen wollen. Die Regierung wollte dann allerdings den US-Finanzinvestor Certares zum Zug kommen lassen, was sich aber zerschlug. MSC stieg aus dem Bieterrennen aus. Die Lufthansa hatte ihr Interesse an einer Tochter in Italien als ihrem wichtigsten europäischen Auslandsmarkt wiederholt bekundet.

Ende der Quarantäne-Pflicht in China: Lufthansa plant Ausbau des China-Flugplans

Das angekündigte Ende der Quarantäne-Pflicht für Einreisende nach China könnte bald zu mehr Flugverkehr nach Europa führen. Der Lufthansa-Konzern prüft nach Angaben einer Sprecherin vom Dienstag, wie der Flugplan zum chinesischen Festland angepasst werden könne.

Die Pekinger Gesundheitskommission hatte am Montag mitgeteilt, dass die Gefahrenstufe des Coronavirus ab dem 8. Januar abgesenkt werde. Damit einhergehend müssen Reisende nach ihrer Ankunft keine Hotel-Quarantäne mehr über sich ergehen lassen. Zuletzt wurden Reisende noch für mindestens fünf Tage in einem Hotelzimmer isoliert und streng überwacht. Zeitweise war sogar eine Einreise-Quarantäne von 21 Tagen vorgeschrieben.

Schrittweise sollen auch Chinesen wieder mehr internationale Reisen unternehmen dürfen. Allerdings verbreitet sich das Virus nach dem Ende der Null-Covid-Politik aktuell rasend schnell. Nach offiziell unbestätigten internen Schätzungen haben sich allein in den ersten drei Dezemberwochen 248 Millionen Menschen oder 18 Prozent der Bevölkerung mit Corona infiziert. Krankenhäuser sind überfüllt und viele Krematorien können die Leichen nicht mehr schnell genug einäschern.

Angesichts der hohen Infektionszahlen waren vor Weihnachten Forderungen laut geworden, Flüge aus China vorübergehend ganz zu stoppen. Das hatte das Bundesverkehrsministerium mit Blick auf die geringe Zahl der Flüge zurückgewiesen. Lufthansa fliegt derzeit ab Frankfurt 4 Mal pro Woche zu den chinesischen Festlandzielen Peking und Shanghai. Die Tochter Austrian hatte bereits vor der Lockerung bekanntgegeben, ab dem 13. Januar zwei Mal statt bislang ein Mal in der Woche von Wien nach Shanghai zu fliegen.

Im XETRA-Handel gewinnen die Lufthansa-Papiere zeitweise 1,16 Prozent auf 8,20 Euro hinzu.

Rom (Reuters) / FRANKFURT (dpa-AFX) -

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images