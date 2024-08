Minuszeichen in Frankfurt: DAX schwächer

Kursverlauf

Aktueller Marktbericht zum DAX.

Am Montag verbucht der DAX um 15:41 Uhr via XETRA ein Minus in Höhe von 0,13 Prozent auf 18.608,48 Punkte. Damit kommen die im DAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,790 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,232 Prozent auf 18.589,90 Punkte an der Kurstafel, nach 18.633,10 Punkten am Vortag.

Bei 18.628,44 Einheiten erreichte der DAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 18.554,51 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

DAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 26.07.2024, wies der DAX einen Wert von 18.417,55 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.05.2024, wurde der DAX mit 18.693,37 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 25.08.2023, einen Stand von 15.631,82 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 10,97 Prozent. Das Jahreshoch des DAX liegt derzeit bei 18.892,92 Punkten. Bei 16.345,02 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops im DAX

Zu den Top-Aktien im DAX zählen derzeit Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 2,46 Prozent auf 31,29 EUR), Zalando (+ 0,73 Prozent auf 24,95 EUR), BMW (+ 0,59 Prozent auf 84,96 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,47 Prozent auf 62,38 EUR) und Infineon (+ 0,43 Prozent auf 32,34 EUR). Flop-Aktien im DAX sind derweil QIAGEN (-2,07 Prozent auf 41,31 EUR), MTU Aero Engines (-1,20 Prozent auf 264,30 EUR), Siemens Energy (-1,05 Prozent auf 25,48 EUR), Bayer (-1,02 Prozent auf 27,58 EUR) und Deutsche Bank (-0,60 Prozent auf 14,61 EUR).

DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im DAX weist die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1.136.551 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 228,191 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der DAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 2,56 erwartet. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie gewährt Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,82 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

