Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite gibt nach

Am fünften Tag der Woche agieren die Börsianer in New York vorsichtiger.

Am Freitag geht es im NASDAQ Composite um 20:00 Uhr via NASDAQ um 0,10 Prozent auf 17.840,87 Punkte abwärts. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,182 Prozent auf 17.891,10 Punkte an der Kurstafel, nach 17.858,68 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag am Freitag bei 17.796,64 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 18.035,00 Punkten erreichte.

So bewegt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ Composite bereits um 1,14 Prozent aufwärts. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Monat, am 28.05.2024, den Stand von 17.019,88 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.03.2024, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 16.379,46 Punkte. Vor einem Jahr, am 28.06.2023, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 13.591,75 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 20,82 Prozent. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt aktuell bei 18.035,00 Punkten. Bei 14.477,57 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Cutera (+ 7,88 Prozent auf 1,58 USD), ADTRAN (+ 6,91 Prozent auf 5,34 USD), Dorel Industries (+ 6,67 Prozent auf 6,88 CAD), Allscripts Healthcare Solutions (+ 6,67 Prozent auf 9,60 USD) und Nektar Therapeutics (+ 6,14 Prozent auf 1,21 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind hingegen Ebix (-18,37 Prozent auf 0,08 USD), Escalon Medical (-12,50 Prozent auf 0,14 USD), MicroStrategy (-7,31 Prozent auf 1.413,85 USD), Forward Air (-4,93 Prozent auf 18,90 USD) und Geron (-4,62 Prozent auf 4,24 USD).

Blick in den NASDAQ Composite: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 26.944.870 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Microsoft-Aktie sticht im NASDAQ Composite mit einer Marktkapitalisierung von 3,142 Bio. Euro heraus.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die Bed Bath Beyond-Aktie präsentiert mit 0,05 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die Big 5 Sporting Goods-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 16,13 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

