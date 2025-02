Index im Fokus

Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite nachmittags schwächer

12.02.25 20:02 Uhr

Am Nachmittag agieren die Börsianer in New York vorsichtiger.

Der NASDAQ Composite sinkt im NASDAQ-Handel um 20:00 Uhr um 0,01 Prozent auf 19.642,49 Punkte. In den Mittwochshandel ging der NASDAQ Composite 1,06 Prozent schwächer bei 19.436,51 Punkten, nach 19.643,86 Punkten am Vortag. Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag heute bei 19.415,48 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 19.679,98 Punkten erreichte. So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ Composite bereits um 0,131 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.01.2025, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 19.161,63 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.11.2024, wurde der NASDAQ Composite mit 19.281,40 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 12.02.2024, notierte der NASDAQ Composite bei 15.942,55 Punkten. Seit Anfang des Jahres 2025 legte der Index bereits um 1,88 Prozent zu. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 20.118,61 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 18.831,91 Punkten erreicht. Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Nektar Therapeutics (+ 12,56 Prozent auf 0,75 USD), Ballard Power (+ 9,47 Prozent auf 1,45 USD), BlackBerry (+ 8,44 Prozent auf 5,72 USD), Gilead Sciences (+ 6,40 Prozent auf 102,29 USD) und AXT (+ 5,90 Prozent auf 2,07 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen hingegen Ceragon Networks (-6,90 Prozent auf 3,51 USD), Nissan Motor (-6,82 Prozent auf 2,73 USD), PetMed Express (-6,62 Prozent auf 4,23 USD), Biogen (-6,13 Prozent auf 130,84 USD) und Donegal Group B (-6,10 Prozent auf 13,86 USD). NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Börsenwert Das Handelsvolumen der Intel-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 24.006.017 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Apple mit 3,368 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus. Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Titel im Fokus Die Bed Bath Beyond-Aktie präsentiert mit 0,05 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die Alliance Resource Partners LP-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,58 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index. Redaktion finanzen.net

