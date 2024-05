Minuszeichen in Wien: ATX Prime zum Handelsstart in der Verlustzone

Index im Blick

Der ATX Prime kann seine Vortagesgewinne heute nicht halten.

Am Mittwoch notiert der ATX Prime um 10:18 Uhr via Wiener Börse 0,63 Prozent leichter bei 1.847,67 Punkten. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,006 Prozent auf 1.859,46 Punkte an der Kurstafel, nach 1.859,35 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 1.846,10 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 1.860,11 Einheiten.

ATX Prime-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der ATX Prime bislang ein Minus von 1,49 Prozent. Der ATX Prime verzeichnete vor einem Monat, am 29.04.2024, den Wert von 1.787,64 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.02.2024, wies der ATX Prime einen Stand von 1.690,60 Punkten auf. Der ATX Prime erreichte vor einem Jahr, am 29.05.2023, den Wert von 1.558,39 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2024 bereits um 7,80 Prozent zu. Das Jahreshoch des ATX Prime beträgt derzeit 1.889,08 Punkte. Bei 1.664,49 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind derzeit Marinomed Biotech (+ 1,05 Prozent auf 14,50 EUR), Vienna Insurance (+ 1,00 Prozent auf 30,30 EUR), PORR (+ 0,70 Prozent auf 14,38 EUR), Semperit (+ 0,51 Prozent auf 11,76 EUR) und S IMMO (+ 0,45 Prozent auf 22,20 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen derweil Lenzing (-2,44 Prozent auf 34,00 EUR), Polytec (-2,29 Prozent auf 3,41 EUR), voestalpine (-2,23 Prozent auf 26,36 EUR), Rosenbauer (-1,61 Prozent auf 30,50 EUR) und UBM Development (-1,48 Prozent auf 20,00 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im ATX Prime ist die OMV-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 98.971 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Verbund mit 26,091 Mrd. Euro im ATX Prime den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der ATX Prime-Aktien

2024 verzeichnet die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die OMV-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,01 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

