Vor Inflationsdaten: DAX vorbörslich schwächer -- Asiens Börsen mehrheitlich tiefer -- VW will Billig-Stromer ohne Partner bauen -- Rheinmetall wird wohl BVB-Sponsor -- Aroundtown im Fokus

Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Mittwoch abgeben. Der DAX gibt vorbörslich ab. Auch der TecDAX dürfte sich schwächer präsentieren. Die Anleger warten am Mittwoch auf Inflationszahlen aus Deutschland. Am Nachmittag werden die vorläufigen Verbraucherpreisdaten für den Mai veröffentlicht. Diese dürften auch Hinweise auf die entsprechenden Daten aus der Eurozone liefern, die am Freitag vorgelegt werden.



An den Börsen in Europa dürfte es zur Wochenmitte nach unten gehen. Der EURO STOXX 50 gibt vorbörslich ab. Zinssorgen beherrschen weiter die Stimmung an en europäischen Börsen. Mit großer Spannung werden dementsprechend diverse Inflationsdaten erwartet, die heute und in den kommenden Tagen veröffentlicht werden. Am Abend legt die Fed außerdem ihr Beige Book vor.





Die Wall Street zeigte sich nach dem verlängerten Wochenende - am Montag wurde der Feiertag "Memorial Day" begangen - mit gemischten Vorzeichen. So schloss der Dow Jones Index bei 38.852,86 Punkten um 0,55 Prozent tiefer. Er hatte bereits zur Eröffnung knapp im Minus notiert und war dann im Verlauf weiter abgerutscht. Der NASDAQ Composite beendete den Handel hingegen mit Gewinnen in Höhe von 0,59 Prozent bei 17.019,88 Zählern und schloss damit erstmals in seiner Geschichte über der 17.000-Punkte-Marke. Er war bereits höher in den Markt eingestiegen und konnte trotz einiger Schwankungen letztlich sein Plus verteidigten. Für etwas Zuversicht sorgte, dass eine erste Zinssenkung der EZB für Juni fest eingepreist wird. Doch natürlich stand auch die US- Geldpolitik im Fokus: Noch herrscht die Hoffnungen auf eine erste Zinssenkung durch die US-Notenbank im September vor, doch wurde diese Hoffnung zuletzt immer wieder durch Äußerungen von Fed-Vertretern gebremst. So empfahl zuletzt Fed-Präsidiumsmitglied Neel Kashkari, dass sich die Entscheidungsträger Zeit nehmen sollten, um zu prüfen, ob sich die Inflation ausreichend verlangsamt, um Zinssenkungen zu rechtfertigen. Die Anleger warteten in diesem Zusammenhang gespannt auf am Freitag anstehende neue Preisdaten. Der PCE-Deflator gilt als das von der US-Notenbank bevorzugte Preismaß zur Steuerung des Zinskurses.