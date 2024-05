KW 20: Goldpreis, Ölpreis & Co. - So performten Rohstoffe in der vergangenen Woche

Commodities im Fokus: So bewegen sich Öl & Co. am Vormittag

Silberpreis, Goldpreis & Co. aktuell: So steht es am Dienstagmittag um die Kurse der Rohstoffe

So entwickeln sich Ölpreis, Silberpreis & Co. am Abend

Heute im Fokus

Weiter erhebliche Expertenzweifel an HHLA-Deal mit MSC. Michelin plant weitere Steigerung des operativen Gewinns. Streifen auf Nike-Sporthose verletzen adidas-Markenrechte. T-Mobile US visiert Akquisition des Mobilfunkgeschäfts von UScellular an. Norwegischer Staatsfonds stimmt gegen ExxonMobil-Direktor ab. iPhone-Verkäufe in China ziehen wieder an.