S&P 500-Wert ExxonMobil-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ExxonMobil von vor einem Jahr eingefahren

S&P 500-Wert ExxonMobil-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ExxonMobil von vor 10 Jahren eingebracht

Freitagshandel in New York: S&P 500 zum Handelsende in Grün

Starker Wochentag in New York: S&P 500 mittags mit grünem Vorzeichen

TINA-Strategie im Fokus: Was steckt hinter dem There is no Alternative-Investmentansatz?

Oil and Gas Investments in Norway Set for Record-High in 2024

Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones verliert am Mittag

Transaction in Own Shares

Handel in New York: Dow Jones notiert am Nachmittag im Minus

Heute im Fokus

Hess-Aktionäre geben grünes Licht für Übernahme durch Chevron. Weiter erhebliche Expertenzweifel an HHLA-Deal mit MSC. Michelin plant weitere Steigerung des operativen Gewinns. Streifen auf Nike-Sporthose verletzen adidas-Markenrechte. T-Mobile US visiert Akquisition des Mobilfunkgeschäfts von UScellular an. Norwegischer Staatsfonds stimmt gegen ExxonMobil-Direktor ab. iPhone-Verkäufe in China ziehen wieder an.