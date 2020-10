Intel offenbar vor Verkauf von Tochter für zehn Milliarden US-Dollar - Aktie in Grün

Der US-Chipriese verhandele mit dem südkoreanischen Branchenkollegen SK Hynix über den Erwerb des Halbleiterspeicherspezialisten, berichtete das "Wall Street Journal" ("WSJ") am Montag auf seiner Internetseite. Eine Bekanntgabe des Deals könne schon am Montag erfolgen, hieß es weiter unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Details, insbesondere was SK Hynix genau kaufe, seien nicht bekannt.

Am Aktienmarkt wurden die Neuigkeiten positiv aufgenommen. Die Intel-Aktie legt in einem schwachen Umfeld an der NASDAQ derzeit 1,11 Prozent auf 54,76 US-Dollar zu.

