ARK Invest-Analyst: Teslas Cybertruck könnte Autobauer in Schwierigkeiten bringen

• Produktionsstart für Sommer angekündigt

• Interesse am Cybertruck enorm

• Tesla-Files offenbaren jedoch schwerwiegende Mängel



Der Produktionsstart des Tesla-Cybertruck wurde bereits mehrfach verschoben. Der von Elon Musk erstmals 2019 angekündigte Elektro-Pickup wird von Tesla-Fans sehnsüchtig erwartet.

Auch ARK Invest-Analyst Sam Korus wartet auf den Launch des Cybertrucks, denn er sieht hier für Tesla die Chance, den traditionsreichen Autobauern davonzufahren. Die meisten Hersteller subventionierten die bislang unrentablen Elektrofahrzeuge aus ihrem Programm mit den Gewinnen auf dem Verkauf der Verbrenner-Modelle. Mit dem Cybertruck könne sich dies jedoch ändern. Und "wenn der Cybertruck dieses Profitcenter stören würde, könnten die traditionellen Autohersteller in Schwierigkeiten geraten", sagt Sam Korus voraus.

Seine bullishe Prognose für den Cybertruck baut der ARK-Analyst auf zwei Argumenten auf: Zum einen sei laut Analysen des Automarktes durch ARK Invest davon auszugehen, dass der Marktanteil von Elektrofahrzeugen bereits im Jahr 2027 weltweit auf 70 Prozent ansteigen werde. Zum anderen deuteten sowohl die 1,5 Millionen Vorreservierungen als auch Daten von Google Trends darauf hin, dass der Cybertruck auf reges Kaufinteresse stoße.

Zuletzt hatten Fotos und technische Details in den Medien die Runde gemacht. Ein Tesla-Fan teilte vom Investor Day in Austin, Texas, seine Informationen über Twitter. Grundsätzliche Design-Fehler wurden mit den sogenannten "Tesla-Files" öffentlich. Tausende interner Dokumente stellen dem neuen Tesla-Flaggschiff ein eher ernüchterndes Zeugnis aus: Lautstärke, Handelbarkeit, Dichte oder Bremsen sind nur einige der genannten Probleme. Auch Elon Musk hatte bei einer vergangenen missglückten Produktpräsentation des Cybertrucks einmal gesagt: "Es gibt noch Raum für Verbesserungen."

Nun hat Elon Musk den Produktionsstart für diesen Sommer angekündigt.

We’re working hard to get Cybertruck into production! This was a tough product to design & even tougher to build.



But it will be great …