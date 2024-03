Mittwochshandel in Wien: ATX Prime verbucht zum Start des Mittwochshandels Zuschläge

ATX Prime-Entwicklung

06.03.24 09:28 Uhr

Machte sich der ATX Prime bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch am Morgen an seine positive Performance an.

Der ATX Prime springt im Wiener Börse-Handel um 09:11 Uhr um 0,21 Prozent auf 1.701,29 Punkte an. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,036 Prozent auf 1.697,13 Punkte an der Kurstafel, nach 1.697,74 Punkten am Vortag. Der ATX Prime erreichte heute sein Tageshoch bei 1.703,34 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 1.696,87 Punkten lag. ATX Prime-Performance seit Beginn Jahr Auf Wochensicht sank der ATX Prime bereits um 0,249 Prozent. Der ATX Prime lag noch vor einem Monat, am 06.02.2024, bei 1.723,73 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.12.2023, wies der ATX Prime 1.657,36 Punkte auf. Der ATX Prime notierte noch vor einem Jahr, am 06.03.2023, bei 1.784,46 Punkten. Der Index fiel seit Jahresbeginn 2024 bereits um 0,743 Prozent. Aktuell liegt der ATX Prime bei einem Jahreshoch von 1.750,09 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 1.664,49 Zählern. Tops und Flops im ATX Prime aktuell Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen aktuell Lenzing (+ 2,15 Prozent auf 28,50 EUR), Palfinger (+ 1,68 Prozent auf 24,20 EUR), Frequentis (+ 0,80 Prozent auf 25,20 EUR), OMV (+ 0,69 Prozent auf 40,88 EUR) und ZUMTOBEL (+ 0,67 Prozent auf 6,00 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind derweil Wolford (-4,11 Prozent auf 4,20 EUR), Rosenbauer (-1,05 Prozent auf 28,20 EUR), EVN (-0,81 Prozent auf 24,45 EUR), Verbund (-0,79 Prozent auf 69,15 EUR) und UNIQA Insurance (-0,50 Prozent auf 8,02 EUR). ATX Prime-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung Im ATX Prime weist die CA Immobilien-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 12.397 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 23,260 Mrd. Euro macht die Verbund-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert aus. Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien im Blick Im ATX Prime weist die Kapsch TrafficCom-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Semperit-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 12,12 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index. Redaktion finanzen.net

