Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Dienstagnachmittag leichter

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Moderna. Die Aktionäre schickten das Papier von Moderna nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,7 Prozent auf 65,72 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Moderna nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 1,7 Prozent auf 65,72 USD. Die Moderna-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 65,61 USD ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 67,13 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 164.201 Moderna-Aktien.

Am 25.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 170,35 USD an. Gewinne von 159,21 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 62,56 USD. Dieser Wert wurde am 03.11.2023 erreicht. Mit einem Kursverlust von 4,81 Prozent würde die Moderna-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 142,25 USD.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Moderna am 01.08.2024. Moderna vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -3,33 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -3,62 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 29,94 Prozent zurück. Hier wurden 241,00 Mio. USD gegenüber 344,00 Mio. USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.10.2024 erfolgen.

Analysten erwarten für 2024 einen Verlust in Höhe von -9,563 USD je Moderna-Aktie.

