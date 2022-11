Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna reagiert am Dienstagmittag positiv

Um 12:22 Uhr wies die Moderna-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 154,88 EUR nach oben. Bei 154,88 EUR markierte die Moderna-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 153,08 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 2.693 Moderna-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 29.11.2021 auf bis zu 333,90 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 53,61 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 111,02 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (13.06.2022). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 39,51 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Moderna gewährte am 03.08.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 5,24 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 6,46 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,07 Prozent auf 4.749,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4.354,00 USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2022 wird am 03.11.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Moderna-Ergebnisse für Q3 2023 erwarten Experten am 02.11.2023.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 25,57 USD je Aktie in den Moderna-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Jirsak / Shutterstock