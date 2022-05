Moderna Aktie News: Moderna mit herben Abschlägen am Montagmittag

Das Papier von Moderna befand sich um 12:22 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 5,5 Prozent auf 128,70 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Moderna-Aktie bis auf 128,10 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 130,20 EUR. Von der Moderna-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.535 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.08.2021 bei 426,45 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 69,82 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 111,44 EUR fiel das Papier am 24.02.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 15,49 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 327,50 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Moderna am 24.02.2022. Das EPS lag bei 11,29 USD. Im letzten Jahr hatte Moderna einen Gewinn von -0,69 USD je Aktie eingefahren. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1.163,44 Prozent auf 7.211,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 570,75 USD erwirtschaftet worden.

Am 04.05.2022 dürfte die Q1 2022-Bilanz von Moderna veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q1 2023-Kennzahlen am 11.05.2023.

Den erwarteten Gewinn je Moderna-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 9,71 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Moderna-Aktie

AstraZeneca-Aktie im Minus: Starker Jahresstart - hohe Kosten belasten

Moderna-Aktie dennoch unter Druck: Moderna beantragt für COVID-Impfstoff US-Zulassung für Kinder

CureVac-Aktie schwächer: CureVac 2021 tief in den roten Zahlen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Moderna Inc Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Moderna Inc Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Moderna Inc

Bildquellen: Tischenko Irina / Shutterstock.com