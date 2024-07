Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna zeigt sich am Dienstagnachmittag fester

So bewegt sich Moderna

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Moderna. Im NASDAQ-Handel gewannen die Moderna-Papiere zuletzt 0,9 Prozent.

Die Moderna-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,9 Prozent auf 117,05 USD. Bei 119,03 USD markierte die Moderna-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 117,22 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 137.715 Moderna-Aktien umgesetzt.

Am 25.05.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 170,35 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 45,54 Prozent über dem aktuellen Kurs der Moderna-Aktie. Bei 62,56 USD erreichte der Anteilsschein am 03.11.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Moderna-Aktie derzeit noch 46,55 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Moderna seine Aktionäre 2023 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 178,00 USD.

Am 02.05.2024 äußerte sich Moderna zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -3,08 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Moderna 0,20 USD je Aktie generiert. Umsatzseitig standen 167,00 Mio. USD in den Büchern – ein Minus von 91,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Moderna 1,87 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Moderna am 01.08.2024 präsentieren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2024 -7,054 USD je Aktie in den Moderna-Büchern.

