Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna gewinnt am Nachmittag kräftig

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Moderna. Die Moderna-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 10,6 Prozent auf 47,10 USD.

Die Moderna-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 10,6 Prozent auf 47,10 USD. Kurzfristig markierte die Moderna-Aktie bei 47,46 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 43,79 USD. Der Tagesumsatz der Moderna-Aktie belief sich zuletzt auf 726.017 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 25.05.2024 auf bis zu 170,35 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 261,68 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 16.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 35,82 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Moderna-Aktie mit einem Verlust von 23,95 Prozent wieder erreichen.

Für Moderna-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der Moderna-Aktie wird bei 67,33 USD angegeben.

Am 07.11.2024 legte Moderna die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,03 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -9,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 1,86 Mrd. USD gegenüber 1,83 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Moderna dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 20.02.2025 präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass Moderna 2024 einen Verlust in Höhe von -9,329 USD je Aktie ausweisen dürften.

