Moderna Aktie News: Moderna am Nachmittag fester

Die Moderna-Aktie notierte im XETRA-Handel um 08.07.2022 16:22:00 Uhr in Grün und gewann 2,9 Prozent auf 173,90 EUR. Die Moderna-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 175,00 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 168,42 EUR. Bisher wurden via XETRA 15.478 Moderna-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.08.2021 bei 426,45 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Moderna-Aktie 59,22 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 111,02 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (13.06.2022). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Moderna-Aktie 56,64 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 461,00 USD je Moderna-Aktie aus.

Am 04.05.2022 lud Moderna zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 8,58 USD, nach 2,84 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6.066,00 USD – ein Plus von 213,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Moderna 1.937,00 USD erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2022 wird am 10.08.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 27,98 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Moderna-Aktie

Impfstoff-Aktie Valneva: Dickes Kursplus dank Pfizer

BioNTech-, Pfizer- und Moderna-Aktien in Grün: Neue Daten zu Omikron-Impfstoffen

BioNTech, Pfizer & Moderna: Empfehlung der US-Gesundheitsbehörde für Corona-Impfungen für kleine Kinder

Ausgewählte Hebelprodukte auf Moderna Inc Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Moderna Inc Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Moderna Inc

Bildquellen: PopTika / Shutterstock.com