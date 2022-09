Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna zeigt sich am Donnerstagvormittag freundlich

Um 09:22 Uhr sprang die Moderna-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,8 Prozent auf 137,30 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Moderna-Aktie bei 137,30 EUR. Bei 136,14 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der Moderna-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 303 Stück gehandelt.

Am 11.09.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 392,90 EUR an. Der derzeitige Kurs der Moderna-Aktie liegt somit 65,05 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 13.06.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 111,02 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 23,67 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel der Moderna-Aktie wird bei 461,00 USD angegeben.

Am 03.08.2022 lud Moderna zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete. Das EPS wurde auf 5,24 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Moderna 6,46 USD je Aktie verdient. Im abgelaufenen Quartal hat Moderna 4.749,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,07 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4.354,00 USD erwirtschaftet worden.

Am 03.11.2022 dürfte die Q3 2022-Bilanz von Moderna veröffentlicht werden.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Moderna-Gewinn in Höhe von 26,64 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: bluebay / Shutterstock.com