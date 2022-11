Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna präsentiert sich am Dienstagmittag fester

Im XETRA-Handel gewannen die Moderna-Papiere um 12:22 Uhr 1,1 Prozent. Das bisherige Tageshoch markierte die Moderna-Aktie bei 164,58 EUR. Mit einem Wert von 162,92 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 3.276 Moderna-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (333,90 EUR) erklomm das Papier am 29.11.2021. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 51,12 Prozent hinzugewinnen. Am 13.06.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 111,02 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Moderna-Aktie liegt somit 47,02 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Moderna gewährte am 03.11.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 2,53 USD gegenüber 7,70 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig standen 3.364,00 USD in den Büchern – ein Minus von 32,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Moderna 4.969,00 USD erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 23.02.2023 dürfte Moderna Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren.

Von Analysten wird erwartet, dass Moderna im Jahr 2022 22,79 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

