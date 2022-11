Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Dienstagnachmittag im Plus

Die Aktie notierte um 04:22 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,7 Prozent auf 164,20 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Moderna-Aktie sogar auf 165,00 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 162,92 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 6.976 Moderna-Aktien.

Am 29.11.2021 erreichte der Anteilsschein mit 333,90 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 50,82 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 13.06.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 111,02 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Moderna-Aktie ist somit 47,90 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 03.11.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,53 USD, nach 7,70 USD im Vorjahresvergleich. Moderna hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3.364,00 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 32,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.969,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 23.02.2023 dürfte Moderna Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren.

Experten taxieren den Moderna-Gewinn für das Jahr 2022 auf 22,79 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Moderna-Aktie

Moderna-Aktie an der NASDAQ in Rot: Moderna mit Gewinneinbruch

Ausblick: Moderna präsentiert Quartalsergebnisse

Moderna-Aktie rutscht dennoch in die Verlustzone: EMA empfiehlt weiteren Corona-Varianten-Impfstoff

Ausgewählte Hebelprodukte auf Moderna Inc Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Moderna Inc Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Moderna Inc

Bildquellen: nanantachoke / Shutterstock.com