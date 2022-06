Moderna Aktie News: Moderna gibt am Donnerstagvormittag nach

Die Moderna-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09.06.2022 09:22:00 Uhr um 0,5 Prozent auf 140,30 EUR ab. Die Moderna-Aktie gab in der Spitze bis auf 140,00 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 140,32 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 172 Moderna-Aktien den Besitzer.

Bei 426,45 EUR erreichte der Titel am 11.08.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 67,10 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 24.02.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 111,44 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,90 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 461,00 USD je Moderna-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Moderna am 04.05.2022 vor. Das EPS wurde auf 8,58 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,84 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 6.066,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.937,00 USD umgesetzt.

Die Moderna-Bilanz für Q2 2022 wird am 10.08.2022 erwartet.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,97 USD je Moderna-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

