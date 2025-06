Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Nachmittag in Grün

Blick auf Moderna-Kurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Moderna. Die Aktionäre schickten das Papier von Moderna nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 4,3 Prozent auf 28,63 USD.

Um 15:53 Uhr sprang die Moderna-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 4,3 Prozent auf 28,63 USD zu. Zwischenzeitlich stieg die Moderna-Aktie sogar auf 29,19 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 27,77 USD. Der Tagesumsatz der Moderna-Aktie belief sich zuletzt auf 611.064 Aktien.

Am 08.06.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 153,52 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 436,22 Prozent Plus fehlen der Moderna-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 16.05.2025 gab der Anteilsschein bis auf 23,16 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 19,12 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Moderna 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 67,33 USD für die Moderna-Aktie aus.

Am 01.05.2025 hat Moderna die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -2,52 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Moderna -3,08 USD je Aktie generiert. Mit einem Umsatz von 108,00 Mio. USD, gegenüber 167,00 Mio. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 35,33 Prozent präsentiert.

Die Moderna-Bilanz für Q2 2025 wird am 31.07.2025 erwartet.

Analysten gehen davon aus, dass Moderna 2025 einen Verlust in Höhe von -10,056 USD je Aktie ausweisen dürften.

