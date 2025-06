Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna gibt am Dienstagnachmittag ab

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Moderna. Die Moderna-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,2 Prozent auf 27,79 USD abwärts.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,2 Prozent auf 27,79 USD. In der Spitze büßte die Moderna-Aktie bis auf 27,34 USD ein. Mit einem Wert von 27,86 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 440.806 Moderna-Aktien den Besitzer.

Am 11.06.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 152,28 USD an. Gewinne von 447,97 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 16.05.2025 (23,16 USD). Mit einem Abschlag von mindestens 16,68 Prozent könnte die Moderna-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Moderna-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 67,33 USD.

Am 01.05.2025 lud Moderna zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Das EPS wurde auf einen Verlust von -2,52 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -3,08 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 108,00 Mio. USD in den Büchern – ein Minus von 35,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Moderna 167,00 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 31.07.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten gehen davon aus, dass Moderna 2025 einen Verlust in Höhe von -10,056 USD je Aktie ausweisen dürften.

