Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna wird am Nachmittag ausgebremst

Die Aktie von Moderna gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Moderna-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 115,80 USD ab.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,2 Prozent auf 115,80 USD. Das Tagestief markierte die Moderna-Aktie bei 115,80 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 116,10 USD. Bisher wurden heute 65.411 Moderna-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 170,35 USD erreichte der Titel am 25.05.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Moderna-Aktie damit 32,02 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 03.11.2023 auf bis zu 62,56 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 45,98 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Moderna 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 178,00 USD.

Am 02.05.2024 hat Moderna die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei -3,08 USD. Ein Jahr zuvor waren 0,20 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Moderna in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 91,07 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 167,00 Mio. USD im Vergleich zu 1,87 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.08.2024 erfolgen.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Moderna 2024 einen Verlust in Höhe von -7,054 USD ausweisen wird.

