Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna legt am Dienstagnachmittag zu

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Moderna. Zuletzt sprang die Moderna-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 77,06 USD zu.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 77,06 USD zu. Den Tageshöchststand markierte die Moderna-Aktie bei 77,28 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 76,22 USD. Von der Moderna-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 84.339 Stück gehandelt.

Bei 170,35 USD erreichte der Titel am 25.05.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 121,06 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 62,56 USD erreichte der Anteilsschein am 03.11.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 18,82 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Moderna-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 166,33 USD.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Moderna am 01.08.2024. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -3,33 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Moderna ein EPS von -3,62 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 29,94 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 344,00 Mio. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 241,00 Mio. USD.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Moderna am 31.10.2024 vorlegen.

Der Verlust 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -9,112 USD je Moderna-Aktie belaufen.

