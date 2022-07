Moderna Aktie News: Moderna am Mittwochmittag mit roter Tendenz

Der Moderna-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 13.07.2022 12:22:00 Uhr verlor das Papier 0,9 Prozent auf 172,78 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Moderna-Aktie bisher bei 171,48 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 171,48 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.081 Moderna-Aktien.

Bei einem Wert von 426,45 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.08.2021). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Moderna-Aktie somit 59,48 Prozent niedriger. Am 13.06.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 111,02 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Moderna-Aktie 55,63 Prozent sinken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 461,00 USD.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal legte Moderna am 04.05.2022 vor. Das EPS wurde auf 8,58 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Moderna 2,84 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 213,16 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.937,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6.066,00 USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird für den 10.08.2022 terminiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 27,98 USD je Aktie in den Moderna-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Moderna-Aktie

BioNTech- und Moderna-Aktien uneinheitlich: EU-Behörden raten zu Auffrischimpfung für alle ab 60 Jahren

Spannende Wochen: Was auf BioNTech zukommt

Impfstoff-Aktie Valneva: Dickes Kursplus dank Pfizer

Ausgewählte Hebelprodukte auf Moderna Inc Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Moderna Inc Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Moderna Inc

Bildquellen: laviana / Shutterstock.com