Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Nachmittag mit Kursabschlägen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Moderna. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,5 Prozent auf 25,11 USD.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,5 Prozent auf 25,11 USD. Der Kurs der Moderna-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 25,09 USD nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 25,54 USD. Bisher wurden via NASDAQ 238.628 Moderna-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 25.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 170,35 USD an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 578,41 Prozent über dem aktuellen Kurs der Moderna-Aktie. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 23,19 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Moderna-Aktie mit einem Verlust von 7,67 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 erhielten Moderna-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Moderna-Aktie bei 67,33 USD.

Moderna ließ sich am 01.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Moderna hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -2,52 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -3,08 USD je Aktie gewesen. Mit einem Umsatz von 108,00 Mio. USD, gegenüber 167,00 Mio. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 35,33 Prozent präsentiert.

Am 31.07.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten gehen davon aus, dass Moderna im Jahr 2025 -10,161 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

