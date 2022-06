Moderna Aktie News: Moderna am Mittag mit stabiler Tendenz

Bei der Moderna-Aktie ließ sich um 15.06.2022 12:22:00 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 116,84 EUR. In der Spitze gewann die Moderna-Aktie bis auf 117,98 EUR. Der Kurs der Moderna-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 116,30 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 117,98 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 940 Moderna-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 11.08.2021 auf bis zu 426,45 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Moderna-Aktie mit einem Kursplus von 72,60 Prozent wieder erreichen. Am 13.06.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 111,02 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Moderna-Aktie mit einem Verlust von 5,24 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 461,00 USD je Moderna-Aktie aus.

Am 04.05.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 8,58 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,84 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Moderna mit einem Umsatz von insgesamt 6.066,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.937,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 213,16 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2022 wird am 10.08.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 8,97 USD je Aktie in den Moderna-Büchern.

