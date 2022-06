Moderna Aktie News: Moderna tendiert am Mittwochnachmittag fester

Die Aktie notierte um 15.06.2022 16:22:00 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,7 Prozent auf 119,98 EUR zu. Kurzfristig markierte die Moderna-Aktie bei 121,24 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 117,98 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Moderna-Aktien beläuft sich auf 3.507 Stück.

Am 11.08.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 426,45 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Moderna-Aktie somit 71,87 Prozent niedriger. Am 13.06.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 111,02 EUR. Mit einem Kursverlust von 8,07 Prozent würde die Moderna-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten bewerten die Moderna-Aktie im Durchschnitt mit 461,00 USD.

Moderna ließ sich am 04.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 8,58 USD, nach 2,84 USD im Vorjahresvergleich. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 213,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 6.066,00 USD umgesetzt, gegenüber 1.937,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird am 10.08.2022 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Moderna im Jahr 2023 8,97 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Moderna-Aktie

Novavax-Aktie mit Kurssprung: FDA-Berater empfehlen Notfallzulassung für Corona-Impfstoff in den USA

BioNTech-Aktie, Moderna-Aktie & Co: Kleinkind-Vakzin kommt

Biotechnologie: Die Guten ins Töpfchen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Moderna Inc Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Moderna Inc Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Moderna Inc

Bildquellen: laviana / Shutterstock.com