Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna gewinnt am Vormittag

Die Moderna-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:22 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 173,40 EUR. Bei 173,42 EUR erreichte die Moderna-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 171,98 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 570 Moderna-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 11.09.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 392,90 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 55,87 Prozent über dem aktuellen Kurs der Moderna-Aktie. Bei 111,02 EUR fiel das Papier am 13.06.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 56,19 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 461,00 USD je Moderna-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Moderna am 03.08.2022. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 5,24 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 6,46 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4.749,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,07 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Moderna einen Umsatz von 4.354,00 USD eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.11.2022 erfolgen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Moderna-Aktie in Höhe von 26,64 USD im Jahr 2022 aus.

