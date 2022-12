Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Vormittag nahe Vortagesniveau

Kaum Ausschläge verzeichnete die Moderna-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 09:22 Uhr bei 193,44 EUR. Die Moderna-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 193,44 EUR aus. Zwischenzeitlich weitete die Moderna-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 193,02 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 193,02 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 305 Moderna-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 285,10 EUR. Dieser Kurs wurde am 20.12.2021 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Moderna-Aktie derzeit noch 32,15 Prozent Luft nach oben. Am 13.06.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 111,02 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 74,24 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Moderna-Aktie.

Am 03.11.2022 hat Moderna die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,53 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 7,70 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Moderna mit einem Umsatz von insgesamt 3.364,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.969,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 32,30 Prozent verringert.

Voraussichtlich am 23.02.2023 dürfte Moderna Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 22,25 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Tischenko Irina / Shutterstock.com