Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Montagnachmittag mit Einbußen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Moderna. Die Aktionäre schickten das Papier von Moderna nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,4 Prozent auf 136,61 USD.

Der Moderna-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 2,4 Prozent auf 136,61 USD. Die Moderna-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 135,40 USD ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 138,16 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 161.020 Moderna-Aktien umgesetzt.

Am 25.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 170,35 USD an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 24,70 Prozent über dem aktuellen Kurs der Moderna-Aktie. Am 03.11.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 62,56 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Moderna-Aktie mit einem Verlust von 54,21 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Moderna seine Aktionäre 2023 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 178,00 USD aus.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Moderna am 02.05.2024. Das EPS lag bei -3,08 USD. Ein Jahr zuvor waren 0,20 USD je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 91,07 Prozent auf 167,00 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,87 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 01.08.2024 terminiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Moderna einen Verlust von -7,063 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

