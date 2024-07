Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna gewinnt am Nachmittag

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Moderna zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Moderna-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 124,31 USD nach oben.

Werte in diesem Artikel

Die Moderna-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:52 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 124,31 USD. Die Moderna-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 124,66 USD aus. Bei 124,10 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via NASDAQ 48.258 Moderna-Aktien den Besitzer.

Am 25.05.2024 erreichte der Anteilsschein mit 170,35 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 37,04 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 03.11.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 62,56 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 49,67 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Moderna 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die Moderna-Aktie im Durchschnitt mit 178,00 USD.

Am 02.05.2024 äußerte sich Moderna zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie von -3,08 USD gegenüber 0,20 USD im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz wurde auf 167,00 Mio. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 91,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,87 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Moderna wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 01.08.2024 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 31.07.2025.

Experten prognostizieren für das Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -7,047 USD je Moderna-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Moderna-Aktie

Schwacher Handel: NASDAQ 100 beginnt die Sitzung im Minus

NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 startet im Plus

Börse New York in Grün: S&P 500 legt zum Handelsstart zu