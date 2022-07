Moderna Aktie News: Moderna am Freitagmittag mit Kursplus

Um 22.07.2022 12:22:00 Uhr sprang die Moderna-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 166,00 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Moderna-Aktie bei 166,72 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 166,38 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 82 Moderna-Aktien.

Bei einem Wert von 426,45 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.08.2021). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 61,07 Prozent hinzugewinnen. Am 13.06.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 111,02 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 49,52 Prozent könnte die Moderna-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 461,00 USD für die Moderna-Aktie.

Am 04.05.2022 lud Moderna zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Das EPS belief sich auf 8,58 USD gegenüber 2,84 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Moderna in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 213,16 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6.066,00 USD im Vergleich zu 1.937,00 USD im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.08.2022 erfolgen. Die Veröffentlichung der Moderna-Ergebnisse für Q2 2023 erwarten Experten am 09.08.2023.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 27,97 USD je Aktie belaufen.

