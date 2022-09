Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Donnerstagmittag auf rotem Terrain

Die Moderna-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr um 2,2 Prozent auf 128,02 EUR ab. In der Spitze fiel die Moderna-Aktie bis auf 126,64 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 126,64 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.582 Moderna-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.09.2021 bei 389,00 EUR. Derzeit notiert die Moderna-Aktie damit 67,09 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 13.06.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 111,02 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 15,31 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Moderna gewährte am 03.08.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 5,24 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 6,46 USD je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Moderna im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,07 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4.749,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 4.354,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2022 dürfte Moderna am 03.11.2022 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 26,54 USD je Aktie belaufen.

