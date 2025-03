Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna zieht am Dienstagnachmittag an

Blick auf Moderna-Kurs

Die Aktie von Moderna zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Moderna-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 34,28 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Moderna nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 0,3 Prozent auf 34,28 USD. Die Moderna-Aktie legte bis auf 34,86 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 34,26 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 313.244 Moderna-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.05.2024 bei 170,35 USD. 396,94 Prozent Plus fehlen der Moderna-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 15.02.2025 Kursverluste bis auf 29,26 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Moderna-Aktie damit 17,16 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Moderna-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 67,33 USD.

Am 14.02.2025 äußerte sich Moderna zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -2,91 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,57 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 966,00 Mio. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 65,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,80 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 01.05.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Moderna 2025 einen Verlust in Höhe von -10,189 USD ausweisen wird.

