Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna präsentiert sich am Donnerstagnachmittag stärker

Die Aktie von Moderna gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Moderna-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 24,13 USD zu.

Die Moderna-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:52 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 24,13 USD. Im Tageshoch stieg die Moderna-Aktie bis auf 24,68 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 24,37 USD. Von der Moderna-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 376.026 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.05.2024 bei 170,35 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 605,97 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Moderna-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 23,19 USD am 08.04.2025. Abschläge von 3,92 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Moderna-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 67,33 USD an.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Moderna am 01.05.2025. Moderna hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -2,52 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -3,08 USD je Aktie gewesen. Mit einem Umsatz von 108,00 Mio. USD, gegenüber 167,00 Mio. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 35,33 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 31.07.2025 erwartet.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -10,161 USD je Moderna-Aktie stehen.

