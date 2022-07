Moderna Aktie News: Moderna gibt am Mittag nach

Der Moderna-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 27.07.2022 12:22:00 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 158,58 EUR. Der Kurs der Moderna-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 157,50 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 160,80 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.010 Moderna-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 11.08.2021 auf bis zu 426,45 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Moderna-Aktie derzeit noch 62,81 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 111,02 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Moderna-Aktie mit einem Verlust von 42,84 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Moderna-Aktie bei 461,00 USD.

Moderna ließ sich am 04.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 8,58 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,84 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 6.066,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.937,00 USD umgesetzt.

Am 03.08.2022 dürfte die Q2 2022-Bilanz von Moderna veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q2 2023-Kennzahlen am 09.08.2023.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 27,92 USD je Moderna-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: bluebay / Shutterstock.com