Moderna Aktie News: Moderna am Nachmittag auf Höhenflug

Um 16:22 Uhr ging es für das Moderna-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 7,4 Prozent auf 140,64 EUR. Kurzfristig markierte die Moderna-Aktie bei 142,00 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 133,40 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 6.647 Moderna-Aktien den Besitzer.

Am 11.08.2021 markierte das Papier bei 426,45 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Moderna-Aktie ist somit 67,02 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.02.2022 bei 111,44 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Moderna-Aktie 26,20 Prozent sinken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 327,50 USD.

Moderna gewährte am 24.02.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2021 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 11,29 USD gegenüber -0,69 USD im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 7.211,00 USD gegenüber 570,75 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Moderna dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2022 voraussichtlich am 04.05.2022 präsentieren. Moderna dürfte die Q1 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 11.05.2023 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 9,71 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

