Moderna Aktie News: Moderna verbilligt sich am Vormittag

Die Moderna-Aktie musste um 31.05.2022 09:22:00 Uhr Verluste hinnehmen. Im Frankfurt-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 136,30 EUR abwärts. Der Kurs der Moderna-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 136,30 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 136,44 EUR. Über Frankfurt wurden im bisherigen Handelsverlauf 50 Moderna-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 11.08.2021 auf bis zu 432,65 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Moderna-Aktie 68,50 Prozent zulegen. Am 24.02.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 109,74 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 24,20 Prozent könnte die Moderna-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gaben als mittleres Kursziel 461,00 USD an.

Am 04.05.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 8,58 USD. Im letzten Jahr hatte Moderna einen Gewinn von 2,84 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 213,16 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6.066,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.937,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Moderna-Bilanz für Q2 2022 wird am 10.08.2022 erwartet.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,02 USD je Moderna-Aktie belaufen.

