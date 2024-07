Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna steigt am Mittwochnachmittag

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Moderna. Die Aktionäre schickten das Papier von Moderna nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 119,01 USD.

Um 15:52 Uhr wies die Moderna-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 119,01 USD nach oben. Bei 120,53 USD erreichte die Moderna-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 120,53 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt wechselten via NASDAQ 62.987 Moderna-Aktien den Besitzer.

Bei 170,35 USD erreichte der Titel am 25.05.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Moderna-Aktie damit 30,14 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 62,56 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (03.11.2023). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Moderna-Aktie 47,43 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Moderna-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 178,00 USD für die Moderna-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Moderna am 02.05.2024. Der Verlust je Aktie belief sich auf -3,08 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,20 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 167,00 Mio. USD – eine Minderung von 91,07 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,87 Mrd. USD eingefahren.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Moderna wird am 01.08.2024 gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Moderna einen Verlust von -7,048 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

