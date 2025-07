Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Donnerstagnachmittag verlustreich

Moderna im Blick

Die Aktie von Moderna gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Moderna-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 2,3 Prozent auf 31,42 USD nach.

Die Moderna-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 15:52 Uhr um 2,3 Prozent auf 31,42 USD nach. Das Tagestief markierte die Moderna-Aktie bei 30,99 USD. Bei 31,16 USD eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 363.556 Moderna-Aktien umgesetzt.

Bei 122,40 USD markierte der Titel am 01.08.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 289,56 Prozent hinzugewinnen. Bei 23,16 USD erreichte der Anteilsschein am 16.05.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 26,30 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Moderna-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 67,33 USD je Moderna-Aktie aus.

Moderna ließ sich am 01.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -2,52 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -3,07 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Moderna mit einem Umsatz von insgesamt 108,00 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 167,00 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 35,33 Prozent verringert.

Moderna wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 01.08.2025 vorlegen.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Moderna 2025 einen Verlust in Höhe von -10,183 USD ausweisen wird.

